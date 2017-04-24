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Статья «В чем фишка Тузовгейта?» за сутки набрала более 3 тыс. просмотров

12:15 | 25.04.2017 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Появившаяся накануне в интернете статья «В чем фишка Тузовгейта?», в которой впервые публично озвучены недвусмысленные предположения о тесной связи руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, получившей в конце марта еще и полномочия первого вице-премьера, с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым, за сутки набрала более 3 тыс. просмотров.

Статья «В чем фишка Тузовгейта?» за сутки набрала более 3 тыс. просмотров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для невыходящего в популярный агрегатор «Яндекс.Новости» информационно-аналитического портала «LeftPenza», где первоначально была размещена данная статья, такой результат, по мнению обозревателей, является большим успехом.

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С начала 2017 года на сайте было опубликовано всего 11 статей. Количество просмотров большинства материалов составляет от 200 до 800.

Исключение — статья «Митинг против Медведева стал митингом против Белозерцева», опубликованная 26 марта, когда в Пензе прошел митинг против коррупции. За все время она набрала более 2 тыс. просмотров.

Таким образом, статья «В чем фишка Тузовгейта?» сейчас является самой читаемой на информационно-аналитическом портале. Ее цитируют СМИ, обсуждают в социальных сетях и частных беседах.

Количество просмотров статьи продолжает расти.
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