Статья «В чем фишка Тузовгейта?» за сутки набрала более 3 тыс. просмотров

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Появившаяся накануне в интернете статья «В чем фишка Тузовгейта?», в которой впервые публично озвучены недвусмысленные предположения о тесной связи руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, получившей в конце марта еще и полномочия первого вице-премьера, с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым, за сутки набрала более 3 тыс. просмотров.
Для невыходящего в популярный агрегатор «Яндекс.Новости» информационно-аналитического портала «LeftPenza», где первоначально была размещена данная статья, такой результат, по мнению обозревателей, является большим успехом.