Пензенские локомотивы украсили символикой Дня Победы Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Куйбышевской железной дороги украсили символикой Дня Победы локомотивы эксплуатационного депо Пензы.

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«В начале мая эти локомотивы вышли из пензенского депо и повели пассажирские и грузовые составы по всей Куйбышевской железной дороге. Поезд «Армия Победы», торжественно отправленный в путь 1 мая со станции Пенза-I, также был украшен сотрудниками депо», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она подчеркнула, что именно работники локомотивного эксплуатационного депо стали инициаторами и организаторами данной акции, которая проходит под девизом «Подвиг. Победа. Память».

«На сегодняшний день по Куйбышевской магистрали курсируют четыре локомотива из Пензы, на борту которых символ мужества советских солдат. До конца мая локомотивы совершат более двух десятков рейсов, в том числе в составе поездов московского направления», — добавила собеседница агентства.