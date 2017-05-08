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Территорию вблизи монумента на проспекте Победы в Пензе готовят к 9 Мая

11:43 | 08.05.2017 | Общество

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Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Обустройство территории у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, где пройдут основные торжества в честь Дня Победы, вступило в активную фазу. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 8 мая.

Территорию вблизи монумента на проспекте Победы в Пензе готовят к 9 Мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время идет установка трибун для зрителей», — пояснила она.

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В свою очередь начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов отметил, что начата работа по установке турникетов и ограждений, выполняются мероприятия, связанные с ограничением движения вблизи мест проведения торжеств.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства.

Он поручил своему заместителю Юрию Ильину проконтролировать уборку и вывоз мусора, стрижку газонов и покос травы.

«Территорию Пензы нужно привести в порядок. Мы должны сделать все, чтобы такой праздник прошел на достойном уровне», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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