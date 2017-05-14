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В Пензе пройдет выставка «Заповедная Евразия»

09:42 | 14.05.2017 | Общество

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Заповедная Евразия» пройдет в рамках III международной научной конференции «Природное наследие России», которая состоится в педагогическом институте имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

В Пензе пройдет выставка «Заповедная Евразия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гости галереи смогут увидеть уникальную коллекцию, состоящую из 100 фотокартин степной зоны Евразии России. Выразительные ландшафты ― символы родного края, различные регионы и труднодоступные уголки природы, неожиданные и созерцательные кадры запечатленной красоты», ― сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он уточнил, что все желающие могут посетить передвижную фотовыставку «Заповедная Евразия» с 23 по 25 мая.
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