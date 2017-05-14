В Пензе пройдет выставка «Заповедная Евразия» Общество Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Заповедная Евразия» пройдет в рамках III международной научной конференции «Природное наследие России», которая состоится в педагогическом институте имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию «Гости галереи смогут увидеть уникальную коллекцию, состоящую из 100 фотокартин степной зоны Евразии России. Выразительные ландшафты ― символы родного края, различные регионы и труднодоступные уголки природы, неожиданные и созерцательные кадры запечатленной красоты», ― сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов. Он уточнил, что все желающие могут посетить передвижную фотовыставку «Заповедная Евразия» с 23 по 25 мая. Нашли ошибку в тексте?

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