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На дополнительно выделенные средства в Пензенской области отремонтируют почти 170 км дорог

11:11 | 26.05.2017 | Общество

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Около 167 км дорог будет отремонтировано в Пензенской области на денежные средства в объеме 465,4 млн. рублей, которые дополнительно предусмотрены в дорожном фонде региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

На дополнительно выделенные средства в Пензенской области отремонтируют почти 170 км дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работы проведут на 25 объектах в 15 районах и городе Пензе.

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В Башмаковском районе будет отремонтировано 8,4 км дорог, в Бессоновском — 11,2 км, в Белинском — 16,4 км, в Городищенском — 13,1 км, в Иссинском — 3,4 км, в Каменском — 28,1 км, в Колышлейском — 6 км, в Лунинском — 1 км, в Неверкинском — 1,7 км, в Нижнеломовском — 21,4 км, в Никольском — 10,2 км, в Пензенском — 23,4 км, в Сердобском — 12,5 км, в Сосновоборском — 1,2 км, в Тамалинском — 8 км.

В Пензе работы будут организованы на дороге, соединяющей улицы Сухумскую и Вадинскую. Площадь данного участка составляет 0,7 км.
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