Пензенский суд восстановил на работе уволенную с кондитерской фабрики многодетную мать Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Белинского районного суда, которым удовлетворены требования работницы к ООО «Кондитерская фабрика «Онегия» о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

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«С 2005 года женщина трудилась на кондитерской фабрике в различных должностях, в 2015 году стала инженером лаборатории. Режим работы был сменным по графику. 12 и 13 января она находилась на работе, следующие два дня значились выходными. Женщине позвонили и сказали, что ее сменщица болеет, в связи с чем она в свои выходные дни вышла на работу. Территорию фабрики покинула после рабочего дня в 20.05», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что 9 февраля женщине объявили об увольнении за прогул, ознакомили с приказом, выдали трудовую книжку и расчет.

«Истица была не согласна с увольнением, поскольку в день, который для нее являлся выходным, по указанию работодателя она постоянно находилась на своем рабочем месте. В результате незаконного увольнения было нарушено ее право на труд, так как формулировка увольнения делает невозможным трудоустройство на иное рабочее место. При этом она является единственным работающим членом семьи, ее муж — инвалид, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, третий ребенок обучается в Москве в медицинском институте, у семьи имеются кредитные обязательства», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, представитель ответчика с иском не согласился.

«Он пояснил, что, согласно данным электронного учета, 14 января женщина вошла на территорию фабрики в 7.20 и при выходе обратно в 15.30 не приложила магнитную карту к считывающему устройству, чем нарушила правила внутреннего трудового распорядка. Как следует из акта об отсутствии на рабочем месте, женщина отсутствовала более 4 часов подряд», — уточнила Наталья Быченкова.

Она отметила, что, по мнению суда, работодатель грубо нарушил прямой запрет, установленный трудовым законодательством, на работу в течение двух смен подряд.

«Работодатель не учел, что женщина также имела право отказаться от работы в свои выходные дни. Избрание работодателем в отношении истицы крайней меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения несоразмерно тяжести совершенного проступка, степени его вины и не отвечает принципу справедливости», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, женщина является многодетной матерью, награждена медалью «Материнская доблесть», дисциплинарных взысканий на день совершения проступка не имела.

«В результате суд решил взыскать с ООО «КФ «Онегия» в пользу нее средний заработок за время вынужденного прогула в размере 31 тыс. 691 рубля, компенсацию за причиненный моральный вред — 3 тыс. рублей, возмещение расходов по оплате услуг представителя — 5 тыс. рублей», — резюмировала Наталья Быченкова.