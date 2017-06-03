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Маршрутки №33 в Пензе будут доезжать до Арбековской заставы

09:24 | 03.06.2017 | Общество

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Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Маршрут движения микроавтобусов №33 в Пензе будет изменен с предстоящего понедельника, 5 июня.

Маршрутки №33 в Пензе будут доезжать до Арбековской заставы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, он будет продлен до остановки «Арбековская застава».

Таким образом, микроавтобусы будут двигаться по следующей схеме: Арбековская застава — По требованию — Кольцевая — Комарово — ДС «Буртасы» — Универсам №175 — Аптека — Салон быта — «Могилевский дворик» — Колледж управления — Автодром — ТЦ «Лента» — Путепровод — Улица 8 Марта — «Рембытехника» — Улица Бекешская — Улица Некрасова – Приборостроительный колледж — Улица Шевченко — Роддом — По требованию — Площадь Маршала Жукова — Пензгражданпроект — Улица Максима Горького — Кинотеатр «Октябрь» — Детская библиотека — Библиотека имени М.Ю. Лермонтова — Улица Чкалова — ОАО «Электромеханика» — Универсам — Профкурсы — Дворец водного спорта — Дизельный завод — «Фабрика игрушек» — Завод точных приборов — Улица Воронова — Микрорайон — Улица Вишневая — Улица Российская — Детская поликлиника — ДСУ — Октябрьский сад — Веселовка — КТУ-4 — СКЗ «Дизель-Арена» — Улица Мира — НИИ «Контрольприбор» — Западная Поляна (Гортеплоэнергия) — Улица Ленинградская — Гарнизонный дом офицеров».
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