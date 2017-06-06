Пензенский архив с января сократил время ожидания ответа в два раза Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Время ожидания ответа госархива Пензенской области на социально-правовые запросы сократилось почти в два раза с момента создания регионального комитета по делам архивов как самостоятельного ведомства в начале 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета Зуфяр Бибарсов.

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«Если у нас на начало этого, 2017, года на социально-правовые запросы […] ответы давали в течение трех месяцев, на сегодняшний день [этот срок] 42 дня уже составляет», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося перед началом заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа в правительстве Пензенской области во вторник, 6 июня.

По словам Зуфяра Бибарсова, в ближайший месяц намечено еще больше сократить время ожидания и привести его к нормативному значению.

«Я думаю, в ближайший месяц мы […] в течение месяца будем отвечать нашим гражданам, чтобы у нас проволочки не было», — сказал он.