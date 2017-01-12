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Подписано постановление о переименовании пензенского управления культуры в министерство

13:14 | 12.01.2017 | Политика

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, согласно которому будет создан комитет по делам архивов, а управление культуры и архива переименовано в министерство.

Подписано постановление о переименовании пензенского управления культуры в министерство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», комитету по делам архивов Пензенской области будут переданы соответствующие полномочия, ранее находившиеся в зоне ответственности управления.

Начальнику управления культуры и архива Пензенской области Татьяне Курдовой поручено совершить юридически значимые действия по переименованию ведомства и провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

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Кроме того, ей необходимо в течение двух недель представить на утверждение проект положения о комитете по делам архивов Пензенской области и министерстве культуры и туризма.

Департаменту госимущества Пензенской области необходимо внести соответствующие изменения в региональный реестр государственного имущества.

Управлению государственной службы и кадров правительства региона поручено подготовить проект распоряжения об утверждении предельной численности работников двух ведомств.

Министерству финансов Пензенской области в установленном порядке следует подготовить предложения по внесению изменений в региональный бюджет на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах по созданию двух ведомств на базе управления культуры и архива Пензенской области стало известно 10 января.
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