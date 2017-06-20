Пензенский губернатор призвал не допускать наркоманов в потенциально опасные отрасли Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допускать наркозависимых к работе в отраслях, где по вине сотрудников, находящихся в состоянии опьянения, могут произойти несчастные случаи и катастрофы.

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«Важнейшая задача — активизировать систему мер, направленных на противодействие возникновению подобных угроз, устранить даже саму возможность допуска наркозависимых лиц к работе на техногенно опасных предприятиях и транспорте, а значит, обеспечить безопасность наших граждан», — сказал он в ходе выездного заседания региональной антинаркотической комиссии, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 20 июня.

Иван Белозерцев уточнил, что общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в Пензенской области составляет около 1 тыс. 300 человек.

«За 5 месяцев 2017 года к уголовной ответственности привлечены четыре сотрудника предприятий, расположенных на территории Пензенской области. Это компании «РЖД», «Роснефть», «Пензагазификация», «Горводоканал». Во всех случаях выполнение должностных обязанностей наркозависимыми работниками могло привести к человеческим жертвам», — отметил губернатор Пензенской области.

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Он призвал сообща противодействовать наркомании на производствах и в различных социальных институтах, в том числе в школах.

«Правоохранительные органы должны работать по своей линии. Задача власти и институтов гражданского общества заключается в том, чтобы проводить профилактическую работу. Мы не должны терять людей, детей в первую очередь. Как сделать, чтобы человек категорически отказывался даже один раз употребить наркотик? Над этим надо думать, этого необходимо добиваться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.