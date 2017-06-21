Необходимо проанализировать лучшие практики ранней помощи детям-инвалидам — Топилин Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Регионы России накопили положительный опыт в сфере оказания ранней помощи детям-инвалидам, который теперь необходимо проанализировать, чтобы внедрить лучшие практики на системной основе. Такое мнение высказал глава Минтруда России Максим Топилин.

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«Мы очень серьезно сейчас погрузились в тему, связанную с интеграцией инвалидов в общество», — сказал он в ходе видеоселекторного совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в правительстве Пензенской области в среду, 21 июня.

Максим Топилин подчеркнул, что ограничения жизнедеятельности нужно выявлять как можно раньше.

«В каких-то случаях это учреждения здравоохранения, в каких-то — социальной защиты, в каких-то — другие структуры. […] В последующем должны подключаться специалисты различных сфер, и фактически мы должны до преодоления этих проблем заниматься неким сопровождением семьи», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что при этом необходимо соблюсти баланс — «надо очень аккуратно вмешиваться в семью» и вместе с тем обеспечить, «чтобы родители были включены в этот процесс».

«Действительно, мы столкнулись с тем, что опыт в регионах есть. […] Методики — мы о них знаем, но они не зафиксированы с точки зрения эффективности, результативности. Нам нужно отобрать лучшие и понять, как действовать в этом направлении более грамотно», — сказал Максим Топилин.

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В качестве успешного примера работы с детьми-инвалидами он назвал пензенский активный пансион «Дом Вероники», подопечные которого сопровождались волонтерами общественной организации «Благовест» на протяжении многих лет.

«Вы знаете, мое личное ощущение — да, у них достаточно серьезные физические ограничения, но с точки зрения сохранности интеллекта, с точки зрения возможностей и взглядов на жизнь, желания дальше учиться и так далее, я практически не почувствовал — я не кривлю душой — практически никакой разницы с людьми, которые никакими ограничениями не связаны. Это обычные, нормальные ребята, которые стремятся найти работу, получить профессию, самостоятельно жить», — резюмировал министр.