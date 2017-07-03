В пензенской ИК №1 выявлены нарушения Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства выявлены в исправительной колонии №1 в Пензе в ходе проверки, которую провела прокурор региона Наталья Канцерова.

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«Отмечена слабая профилактическая и воспитательная работа с осужденными. Установлено, что заключенные бесконтрольно пользуются запрещенными предметами. По результатам обхода общежитий для осужденных, медицинской части и столовой исправительного учреждения прокурором констатировано их неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что также в ходе проверки были выявлены нарушения в периодичности медосмотров осужденных и отсутствие их надлежащего лечения по профилю заболевания.

«Результаты проверки учреждения обсудили на оперативном совещании с участием сотрудников прокуратуры региона, руководства УФСИН России по Пензенской области и исправительной колонии. Наталья Канцерова отметила необходимость устранения всех выявленных нарушений и повышения требовательности руководства УФСИН к подчиненным сотрудникам», — добавила собеседница агентства.