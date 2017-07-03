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На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов

15:17 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Полицейские составили 423 административных протокола в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Такси», проведенного в Пензенской области в период с 31 мая по 30 июня.

На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, 235 из них связаны с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.

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«Также в отношении перевозчиков было составлено 188 протоколов по фактам нарушения требований к осуществлению перевозок пассажиров легковыми такси», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что целью профилактического мероприятия было выявление нелегальных перевозчиков.

«Полиция Пензы рекомендует гражданам, которые собираются заниматься коммерческой перевозкой пассажиров легковыми такси, оформить в установленном порядке необходимые документы — свидетельство предпринимателя и разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, а также неукоснительно соблюдать закон», — добавили в пресс-службе.
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