Шестеро пензенских осужденных оштрафованы за татуировки Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Шестеро осужденных, отбывающих назначенные судом наказания в исправительных учреждениях Пензенской области, оштрафованы на сумму 1–2 тыс. рублей за татуировки.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону, они признаны виновными в совершении административного правонарушения — в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, а также атрибутики экстремистских организаций.

«Пятеро осужденных отбывают наказание в колонии №5, еще один — в лечебно-исправительном учреждении №6», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что правонарушение было выявлено и задокументировано в ходе совместной деятельности сотрудников УФСИН и УФСБ.

«В отношении еще пятерых осужденных в правоохранительные органы направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства», — добавили в управлении.