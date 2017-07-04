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В Пензенской области за полгода от отравления алкоголем умерли 105 человек

16:00 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. 105 случаев отравления спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом зафиксировано в Пензенской области по итогам шести месяцев 2017 года. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

В Пензенской области за полгода от отравления алкоголем умерли 105 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За шесть месяцев 2017 года по Пензенской области выявлено 269 острых случаев отравления алкоголем», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 4 июля.

Михаил Перекусихин напомнил, что за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 352 отравления, из них со смертельным исходом — 166.

«Таким образом, количество отравлений снизилось на 31%, а количество отравлений со смертельным исходом — на 63%», — резюмировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
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