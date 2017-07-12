В Пензенской области мужчина начал выплачивать долг по алиментам после возбуждения дела Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области начал выплачивать долг по алиментам в размере 500 тыс. рублей после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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«Мужчина длительное время не выплачивал алименты на содержание своих детей, в результате чего у него сложилась огромная задолженность. В целях побуждения должника к исполнению решения суда был составлен протокол и вынесено постановление об ограничении его в специальном праве», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что должнику было назначено наказание в виде обязательных работ, которое он исполнил.

«Однако выплачивать задолженность не начал. В результате было возбуждено уголовное дело, по результатам рассмотрения которого ему вновь были назначены обязательные работы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, после этого мужчина сразу устроился на работу водителем и начал выплачивать долг по алиментам.