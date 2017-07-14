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До конца года многодетным семьям предоставят более 100 земельных участков в Заре

14:21 | 14.07.2017 | Общество

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы планомерно выполняет задачу по выделению земельных участков многодетным семьям. Об этом сообщила вице-мэр Ирина Ширшина.

До конца года многодетным семьям предоставят более 100 земельных участков в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

«До конца года мы предоставим еще 107. Таким образом, очередность будет закрыта», — проинформировала она главу администрации города Виктора Кувайцева во время выезда в микрорайон Заря в пятницу, 14 июля.

Согласно озвученным данным, в районе улицы Новоселов сформировано еще 62 участка для тех многодетных семей, которые впоследствии подадут документы для их получения в администрацию Пензы.

«Приступайте к разработке проектно-сметной документации на инженерные коммуникации в данной зоне», — поручил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что люди должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой еще на стадии строительства.

«Кроме того, планировать территории необходимо таким образом, чтобы можно было установить детские и спортивные площадки, обустроить зеленую зону. Поселок должен соответствовать всем градостроительным нормам», — подчеркнул мэр Пензы.

Кроме того, в ходе общения с местными жителями глава администрации города дал ряд поручений ответственным лицам. В частности, им предстоит рассмотреть вопрос о размещении остановочного павильона, а также оказать помощь в ограждении детской игровой площадки и покосе травы, сообщает пресс-служба мэрии.
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