Пензенский губернатор призвал обеспечить детей-сирот качественным жильем Общество

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ответственных чиновников принять все необходимые меры для того, чтобы дети-сироты были обеспечены качественным жильем, полагающимся им по закону.

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«Министерству труда и соцразвития области надо не только выезжать с проверкой, но работать с муниципалитетами заранее, на этапе формирования списков получателей жилья, чтобы специалисты на местах знали перечень документов, знали, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок прошлых лет», — пояснил он.

В качестве примера глава региона привел ситуации, когда детей-сирот включали в список на предоставление жилья без их заявления.

Также Иван Белозерцев упомянул о случаях, при которых личные заявления подают граждане в возрасте до 18 лет, хотя это должны делать их законные представители.

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Особый акцент он сделал на необходимости сопровождения всех конкурсных процедур по приобретению в муниципальную собственность помещений, грамотном оформлении документов и своевременном освоении выделяемых средств.

«Мы должны обеспечить детей-сирот качественным жильем. Вопрос серьезный, нарушений быть не должно», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2017 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести или построить 207 жилых помещений.

Объявлены аукционы на приобретение 125 объектов недвижимости в 21 муниципальном образовании. Заключены контракты на покупку 82 жилых помещений, из которых 35 оформлены в муниципальную собственность.

Детям-сиротам уже предоставлена 21 квартира.