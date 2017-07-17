Пензенский губернатор потребовал штрафовать фирмы за повсеместную расклейку объявлений Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал накладывать штрафные санкции на организации, чьи объявления расклеены в неположенных местах.

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«Номера телефонов стоят, у них [заказчиков такой рекламы] где-то офисы находятся. Значит, их нужно просто штрафовать, штрафовать и еще раз штрафовать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 17 июля.

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Иван Белозерцев отметил, что итоги этой работы необходимо подводить ежемесячно.

«Обнаглели совсем. Расклеивают, а потом вкладываются деньги, и наши сотрудники за них ходят и отмывают каждый день, а они вечером или по ночам все равно клеят», — сказал губернатор.

Он предложил активнее привлекать полицейских к борьбе с незаконной расклейкой объявлений.

«Надо наводить порядок. Мы с вами его не наведем, если не будем спрашивать и требовать», — резюмировал Иван Белозерцев.