В Пензенской области с начала июля от укусов гадюк пострадали пять человек Общество

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Пятеро жителей Пензенской области пострадали от укусов гадюк с начала июля. Об этом сообщила главный внештатный специалист-токсиколог региона, заведующая токсикологическим отделением клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Римма Кувакова.

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«В 2017 году, вероятно, из-за погодных условий — холодное и дождливое начало летнего сезона — первые пациенты с отравлением ядом гадюки поступили в отделение токсикологии в июле», — пояснила она, уточнив, что обычно первые укусы фиксируются в апреле–мае.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, в настоящее время пациенты завершают стационарное лечение.

«Гадюка достаточно миролюбива. При встрече с человеком она, как правило, пытается скрыться. Кусает только тогда, когда ее преследуют, хватают руками или наступают на нее. Человек чаще встречается с гадюкой во время сбора ягод, грибов, валежника, при сенокосе», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что при укусе гадюки необходимо как можно быстрее высосать яд, продезинфицировать рану, обеспечить полный покой укушенной конечности, приложить холод и обратиться за медицинской помощью.

«Нельзя накладывать жгут, делать разрезы на ране, прижигать место укуса и принимать алкоголь», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что в 2014 году от укусов змей в Пензенской области пострадали 18 человек, в 2015 году — 25, в 2016 — 34.