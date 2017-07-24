В cосновском психоневрологическом интернате в 2018 году отремонтируют кровлю Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Капитальный ремонт мягкой кровли столовой и жилых корпусов сосновского психоневрологического интерната, расположенного в Бессоновском районе Пензенской области, запланирован на 2018 год.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Необходимые работы будут осуществляться в рамках подпрограммы «Старшее поколение Пензенской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы».

Кроме того, в рамках подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» выделено 400 тыс. рублей на установку пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху в входных группах двух жилых корпусов грабовского психоневрологического интерната.

Как ожидается, эта работа завершится в июле, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.