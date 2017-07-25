В соцучреждениях Пензенской области к 1 сентября будут созданы пресс-службы Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Пресс-службы будут созданы во всех учреждениях ведомств социального блока Пензенской области к 1 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«На сегодняшний день завершен процесс создания пресс-служб при каждом ведомстве социального блока, к 1 сентября данная работа будет завершена во всех подведомственных учреждениях», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов добавил, что в IV квартале этого года намечено провести ряд обучающих семинаров и мастер-классов для сотрудников данных организаций с приглашением редакторов, журналистов и фотографов СМИ.

«Особое внимание в информационном сопровождении работы ведомств будет уделяться социальным сетям и использованию видеоконтента, а также созданию унифицированных хештегов. Наряду с отображением текущей деятельности, в новостной ленте будут размещаться лучшие практики из других регионов, аналитические материалы, интервью», — пояснил зампред правительства.

Он уточнил, что с августа запланировано создание новых платформ сайтов, предполагающих более удобную навигацию, использование в новостях гиперссылок, размещение большего количества фотоматериалов, а также возможность добавления видеосюжетов.