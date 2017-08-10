Пензенские спасатели провели тренировку в теплодымокамере Общество

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Пензенские спасатели провели тренировку в теплодымокамере с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в минувшую среду, 9 августа.

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Занятие было было направлено на укрепление волевых и морально-психологических качеств в условиях воздействия опасных факторов пожара, развитие способности мыслить в сложной обстановке, умения контролировать свои действия, а также развитие физической выносливости и работоспособности.

Спасатели продемонстрировали знания тактико-технических характеристик дыхательного аппарата со сжатым воздухом и положений соответствующих нормативных документов по газодымозащите.

Кроме того, они отработали приемы и способы поиска и спасения людей в задымленных помещениях.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, поставленные задачи спасатели выполнили точно и в установленные сроки.