18:53:25 Четверг, 10 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские спасатели провели тренировку в теплодымокамере

09:46 | 10.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Пензенские спасатели провели тренировку в теплодымокамере с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в минувшую среду, 9 августа.

Пензенские спасатели провели тренировку в теплодымокамере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Занятие было было направлено на укрепление волевых и морально-психологических качеств в условиях воздействия опасных факторов пожара, развитие способности мыслить в сложной обстановке, умения контролировать свои действия, а также развитие физической выносливости и работоспособности.

Спасатели продемонстрировали знания тактико-технических характеристик дыхательного аппарата со сжатым воздухом и положений соответствующих нормативных документов по газодымозащите.

Кроме того, они отработали приемы и способы поиска и спасения людей в задымленных помещениях.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, поставленные задачи спасатели выполнили точно и в установленные сроки.
Актуальное
Читайте также
В Спасске удовлетворен иск о блокировке сайтов по продаже леопарда и снежного барса В Пензе перечисливший деньги по просьбе «родственницы» мужчина стал жертвой мошенничества
Анастасия Поклонова поступила на службу в пензенский драмтеатр В Пензенской области будет выпущена книга об истории спорта
Председатель Малосердобинского районного суда ушел в отставку В Пензенской области зарегистрирован подъем заболеваемости гепатитом А
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама