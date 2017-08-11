В Пензе разъяснят, как правильно оформить заявку на президентский грант Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Семинар «Как написать правильную заявку на конкурс президентских грантов? Часть вторая» состоится в доме молодежи в Пензе в среду, 16 августа.

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Планируется, что его участники узнают, как грамотно оформить заявку на второй этап конкурса, по итогам которого некоммерческие неправительственные организации и объединения получат финансовую поддержку на реализацию проектов. Своим опытом поделится исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

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Его коллега Ксения Обухова разберет основные ошибки, которые обычно допускают при написании заявок.

В свою очередь представитель авторского центра «Nota Bene» Снежана Французова обратит внимание собравшихся на эмоциональное восприятие проектов экспертами.

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз», необходима предварительная регистрация на семинар.

Мероприятие организовано в рамках программы «Продолжение работы ресурсного центра для НКО и новых городских сообществ Пензенской области» при поддержке Минэкономразвития РФ.