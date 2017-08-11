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В Пензенской области 15 августа пройдут ярмарки вакансий

10:58 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Ярмарки вакансий, в ходе которых компании и предприятия предложат постоянные и временные рабочие места соискателям, состоятся на базе центров занятости населения Пензенской области во вторник, 15 августа.

В Пензенской области 15 августа пройдут ярмарки вакансий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии также примут участие работодатели, предлагающие стажировки выпускникам.

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Будут распространяться информационные материалы о положении на рынке труда, свободных рабочих местах, порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости.

Мероприятие организовано с целью повышения эффективности трудоустройства молодых специалистов на рабочих местах, стажировки выпускников, информирования о вакансиях и обеспечения доступности государственных услуг.

В отдаленных населенных пунктах ярмарки вакансий будут развернуты на базе мобильных центров занятости, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
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