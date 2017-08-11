В Пензенской области 15 августа пройдут ярмарки вакансий Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Ярмарки вакансий, в ходе которых компании и предприятия предложат постоянные и временные рабочие места соискателям, состоятся на базе центров занятости населения Пензенской области во вторник, 15 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии также примут участие работодатели, предлагающие стажировки выпускникам.

Читайте также

Потребность в профессионалах в Пензенской области высока как никогда — Елена Косникова

Будут распространяться информационные материалы о положении на рынке труда, свободных рабочих местах, порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости.

Мероприятие организовано с целью повышения эффективности трудоустройства молодых специалистов на рабочих местах, стажировки выпускников, информирования о вакансиях и обеспечения доступности государственных услуг.

В отдаленных населенных пунктах ярмарки вакансий будут развернуты на базе мобильных центров занятости, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.