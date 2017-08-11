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В Пензенской области за сутки выявлено более 120 нарушений в сфере перевозок

13:06 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. 124 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, осуществляющих перевозки, выявлено на территории Пензенской области в ходе профилактической акции, проведенной в минувший четверг, 10 августа.

В Пензенской области за сутки выявлено более 120 нарушений в сфере перевозок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции направили на эту группу водителей, чтобы проверить выполнение требований нормативных правовых актов и проконтролировать соблюдение ПДД.

«За прошедшие сутки выявлено 3 тыс. 64 нарушения правил дорожного движения», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что, в частности, 13 водителей были пойманы за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

«22 нарушения допущены пешеходами. Оформлено 25 материалов ДТП с материальным ущербом без пострадавших», — добавили в отделе пропаганды.
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