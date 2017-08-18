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В столовых пензенских предприятий сотрудникам начали раздавать зелень и овощи

16:07 | 18.08.2017 | Общество

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенских предприятий могут бесплатно или за символическую плату получить зелень и овощи в столовых в рамках пилотного проекта областного центра медпрофилактики, который реализуется в рамках исполнения дорожной карты по формированию здорового образа жизни населения региона на 2017–2020 годы. Об этом сообщила главврач облцентра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

В столовых пензенских предприятий сотрудникам начали раздавать зелень и овощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Практически все крупные промышленные предприятия Пензенской области, вступив в реализацию программы, не только разместили баннеры о здоровом питании в своих столовых, но и обеспечили возможность для сотрудников потребления во время обеда зелени и овощей бесплатно, либо за символическую плату», — сказала она в ходе заседания межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения в пятницу, 18 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, также готовность принять участие в программе, разместив в торговых залах баннеры о необходимости ежедневного употребления пяти порций овощей и фруктов, выразили две крупные торговые сети.

Ранее в ресторанах «Бочка» и «Давыдов» начали выдавать бесплатный комплимент от шефа в виде порции свежей зелени при заказе любого блюда из меню.
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