В Пензенской области перевозчик не добился отмены 100-тысячного штрафа Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области оставил без изменения постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, которым ООО «Монополия» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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«Нарушение было зарегистрировано 23 марта в 10.41 на 593 км трассы М5 «Урал». На принадлежащем ООО «Монополия» тягаче «Volvo» с полуприцепом перевозился груз по маршруту «Москва — Новосибирск». При этом нагрузка на ось транспортного средства была превышена на 9,2% — 11,12 тонны вместо 10,2», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что, обжалуя постановление, гендиректор «Монополии» сослался на ненадлежащее исполнение обязанностей водителем-экспедитором во время погрузочно-разгрузочных работ, размещения и укладки груза.

«По его мнению, юрлицом были приняты все меры для соблюдения законодательства о перевозке грузов, поэтому административной ответственности оно не подлежит. Однако суд, признав этот довод несостоятельным, оставил постановление без изменения, а жалобу ООО «Монополия» — без удовлетворения», — пояснили в управлении.