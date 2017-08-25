15:13:14 Пятница, 25 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

В Пензенской области перевозчик не добился отмены 100-тысячного штрафа

09:13 | 25.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области оставил без изменения постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, которым ООО «Монополия» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В Пензенской области перевозчик не добился отмены 100-тысячного штрафа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нарушение было зарегистрировано 23 марта в 10.41 на 593 км трассы М5 «Урал». На принадлежащем ООО «Монополия» тягаче «Volvo» с полуприцепом перевозился груз по маршруту «Москва — Новосибирск». При этом нагрузка на ось транспортного средства была превышена на 9,2% — 11,12 тонны вместо 10,2», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что, обжалуя постановление, гендиректор «Монополии» сослался на ненадлежащее исполнение обязанностей водителем-экспедитором во время погрузочно-разгрузочных работ, размещения и укладки груза.

«По его мнению, юрлицом были приняты все меры для соблюдения законодательства о перевозке грузов, поэтому административной ответственности оно не подлежит. Однако суд, признав этот довод несостоятельным, оставил постановление без изменения, а жалобу ООО «Монополия» — без удовлетворения», — пояснили в управлении.
Актуальное
Читайте также
Пензенский депутат призвал полицию разобраться с тонированными машинами В Пензе снизилась преступность
Около 2 тыс. пензенцев будут обследованы на наличие риска возникновения болезней В Пензе на вырубку аварийных деревьев направят около 500 тыс. рублей
В Пензе утверждено инвестсоглашение между правительством и «Черкизово-Свиноводство» В Пензе клиент СТО оштрафован за нанесение побоев работнику шиномонтажа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама