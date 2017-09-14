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Пензенские зенитчики примут участие в тактическом учении в Астраханской области

09:18 | 14.09.2017 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Около 1 тыс. зенитчиков из Самарской, Пензенской и Оренбургской областей примут участие в тактическом учении по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника, которое пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ночь на пятницу, 15 сентября.

Пензенские зенитчики примут участие в тактическом учении в Астраханской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа, учение является заключительным этапом лагерного сбора зенитчиков.

«Военнослужащие выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника», — пояснили в ведомстве.
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