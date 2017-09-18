Пензенский губернатор возобновит рабочие поездки в районы через неделю Общество

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возобновит проведение рабочих поездок в районы региона со следующей недели. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 сентября.

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«Я продолжу работать в районах. Предвыборная ситуация нисколько на это не влияла. Я работал в районах не ради выборов — это у меня традиция вместе с членами правительства. Мы, по-моему, 11 районов только посетили. […] У нас больше половины районов осталась. Со следующей недели — эта неделя очень загруженная — продолжаем работу в районах», — пояснил глава региона.

Он попросил министров посещать муниципальные образования перед его визитом, чтобы оценить положение дел.

«[Нужно] посещать по направлению своей деятельности школы, больницы, поликлиники, объекты соцкультбыта, дороги, поднимать те поручения, которые я давал главам муниципальных образований. […] До 1 ноября, если я не ошибаюсь, поручения должны выполнить», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор пояснил, что, в частности, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин должен проверить состояние кладбищ в нескольких в районах на выбор.

«Поднимите письма, жалобы, заявления. […] Приезжая в районы, вы должны и эти обращения отработать», — призвал министров и глав управлений Иван Белозерцев.

Он добавил, что, несмотря на его замечание, главы районов пытаются провести к нему на встречу жителей, с которыми заранее договорились о вопросах.

«Такие приемы мне не нужны. […] Я еще раз попрошу на это внимание обратить — это очень важно», — подчеркнул глава региона.