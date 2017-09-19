Два пензенских проекта по энергосбережению вышли в финал конкурса «ENES-2017» Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Два пензенских проекта вошли в финал федерального тура IV всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2017».

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В номинации «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении» на победу претендует разработка «Повышение энергоэффективности учебного корпуса Пензенского государственного университета за счет реконструкции системы освещения», разработанная в ПГУ.

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Компания «Энергокруг» с проектом «Построение полнофункциональной системы энергосбережения на базе ситуационного центра «ЭнергоГород» и автоматизированного теплового узла Devlink для МКД, муниципальных учреждений и объектов бизнеса на примере гимназии №44» вышла в финал в номинации «Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии и других энергоресурсов на розничном рынке в многоквартирных домах».

Победители в каждой номинации будут определены по результатам интернет-голосования, которое продлится до 25 сентября включительно.

Награждение состоится в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 4 по 7 октября, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.