В Пензенской области дополнительно создадут шесть психолого-педагогических кабинетов Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Шесть базовых психолого-педагогических кабинетов будет создано в Пензенской области с 1 октября.

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В частности кабинеты откроются в Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском районах.

В настоящее время идет подготовка к открытию и организации их работы: готовится необходимая документация, определяется место базирования кабинета и оснащение его необходимым оборудованием.

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В ближайшее состоится установочное совещание новых специалистов, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

C 1 сентября 2016 года базовые кабинеты психолого-педагогической помощи были созданы в Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Спасском, Пензенском районах, а с 1 февраля 2017 года — в Башмаковском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Тамалинском районах. Их финансирование осуществляется полностью за счет средств областного бюджета.

За год работой было охвачено 25 тыс. 270 человек, в том числе 12 тыс. 36 детей, 9 тыс. 766 родителей, 3 тыс. 486 специалистов, 3 тыс. 163 семьи, проведено более 1 тыс. 200 мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого более 2 тыс. 100 человек получили консультативные услуги.