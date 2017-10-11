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Студенты из Пензы в первый день фестиваля в Сочи встретятся с губернатором Белозерцевым

09:22 | 11.10.2017 | Общество

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Несколько членов делегации Пензенской области, которые прибудут на XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи рано утром в воскресенье, 15 октября, в тот же день примут участие во встрече с губернатором Иваном Белозерцевым, который также намерен посетить мероприятие. Об этом сообщил замначальника управления профобразования и молодежной политики министерства образования региона Александр Бочкарев.

Студенты из Пензы в первый день фестиваля в Сочи встретятся с губернатором Белозерцевым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, еще одна важная встреча — с председателем Законодательного собрания Пензенской области Валерием Лидиным, который участвовал в аналогичном фестивале в 1985 году, состоится до отъезда — в четверг, 12 октября.

«Сам всемирный фестиваль фактически начал свою работу. […] Наши волонтеры уже прибыли туда, их 20 человек, они проходят дополнительное обучение — непосредственно по своим направлениям», — пояснил Александр Бочкарев в ходе встречи с пензенскими участниками масштабного мероприятия, которая состоялась в доме молодежи вечером в минувший вторник, 10 октября.

По его словам, на выходных он побывал на основных площадках, где идут последние приготовления, и остался впечатлен увиденным.

Александр Бочкарев сообщил, что делегация отправится в Сочи на поезде в 15.51 13 октября, при этом число участников по объективным причинам уменьшилось.

«Есть уже потери, к сожалению. Это связано со здоровьем человека и еще неправильным оформлением анкеты», — сказал заместитель начальника отдела.

Он уточнил, что в Сочи молодые люди приедут непосредственно в день открытия в 5.00, после чего их ждет заселение в гостиницу, а затем — насыщенная программа, которая рассчитана до 21 октября.

По словам Александра Бочкарева, отъезд делегации намечен на 22-е число.
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