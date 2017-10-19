В Пензенской области подведены итоги конкурса «Быть хозяином на Земле» Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Итоги регионального конкурса творческих работ «Быть хозяином на земле», который прошел в рамках акции «Природа губернии — моя забота», подведены в Пензенской области.

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На суд жюри было представлено более 320 работ учащихся из образовательных организаций Пензы, Заречного, Кузнецка, а также Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.

В номинации «Что на нашем поле выращивает моя семья, бабушки и дедушки, соседи» победил Лев Воронков из Пензы, «Что дает нам наше поле, сад, огород, дача, ферма, что и почему мы выращиваем» — Камиль Черняев из Неверкинского района, «Что могу вырастить я» — Анастасия Поддубная из Пензы.

В категории «Условия жизни на ферме, виды работ фермеров» не было равных Алексею Лисицыну из Нижнеломовского района, «Какие инструменты помогут в саду, на ферме» — Кириллу Исаеву из Белинского района, «Домашние животные, условия их содержания, зачем они нужны людям» — Елизавете Рябовой из Бековского района.

Про вредителей поля и дач лучше всех рассказала Дарья Севастьянова из Вадинского района, о сельском хозяйстве раньше и сейчас — Ирина Иногда из Каменского района, о фермерском рынке и кладовой бабушки — Роман Скобелев из Пензы.

В номинации «Ухаживаем за землей, живем с ней в гармонии» победил Дмитрий Аракчеев из Иссинского района.