Количество иностранных работников в Пензенской области намечено увеличить Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Межведомственная комиссия направит в Минтруд России предложение об увеличении квоты на 2018 год на привлечение в Пензенскую область иностранных работников. Соответствующее решение принято по итогам заседания, состоявшегося в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона в минувший вторник, 14 ноября.

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«В ходе работы комиссии были рассмотрены дополнительные заявки шести работодателей, планирующих привлечение 256 иностранных работников в 2018 году», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного Минтруда.

В ведомстве уточнили, что по итогам обсуждения было решено скорректировать квоту Пензенской области, увеличив ее на 175 иностранных работников.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре Минтруд России подтвердил квоту на привлечение иностранных работников в Пензенскую область в 2018 году в количестве 357 человек. Заявки о приеме на работу иностранцев поступили от 19 предприятий.

На 2017 год для Пензенской области была утверждена квота на привлечение к трудовой деятельности 471 иностранного работника из стран дальнего зарубежья.