Около 1,5 млрд. рублей вложат в пензенские дороги в 2018 году в рамках проекта «БКД» Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Более 1 млрд. 440 млн. рублей будет выделено из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и муниципального — на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«721 млн. рублей — из федерального бюджета, 721 [млн. рублей] — из областного и местных бюджетов», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Иван Белозерцев потребовал подготовить проектно-сметную документацию в сжатые сроки.

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«Мы должны подвести итоги этого года, поставить задачу на 2018 год с таким расчетом, чтобы, как и в этом году, строительные дорожные компании закупили весь необходимый материал, […] подготовили технику уже начиная с января и по март включительно», — пояснил губернатор, добавив, что в этом случае в апреле можно будет начать конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.

Согласно данным, размещенным на сайте Минстроя региона, на проведение работ в Пензенской агломерации, в которую входят Пенза, Заречный и Пензенский район, потребуется около 1,5 млрд. рублей.

На эти средства намечено отремонтировать свыше 130 км дорог, установить более 800 знаков, 1 тыс. 730 погонных метров ограждений и 37 светофоров.