Около 73% участников онлайн-опроса не знают, кто у них участковый Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Около 73% участников опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 27 ноября по 10 декабря 2017 года, не знают, кто у них участковый. Всего в голосовании приняли участие 588 пользователей, в том числе 553 из Пензы и области.

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Почти 13% респондентов сообщили, что знакомы со своим участковым лично.

Чуть более 12% человек, принявших участие в онлайн-голосовании, сказали, что знают, кто у них участковый, однако лично они не знакомы.

Оставшиеся участники — примерно 2% — затруднились с ответом.

Результаты этого опроса существенным образом не отличаются от итогов онлайн-исследования, которое проводилось на сайте ИА «PenzaNews» летом — с 26 июня по 9 июля 2017 года. Тогда участие в нем приняли 390 пользователей, в том числе 352 из Пензенской области.

Кроме того, с 16 октября по 26 ноября 2017 года пользователи интернет-ресурса ответили на три других вопроса, касающихся работы полиции.

Так, согласно итогам опросов, почти 2/3 респондентов не доверяют сотрудникам полиции; свыше 40% считают, что полиция работает плохо или очень плохо; а более 55% — не ощущают защищенность от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество.

Почти аналогичные результаты были получены при проведении двухнедельных сетевых исследований примерно полгода назад — с 15 по 28 мая, с 29 мая по 11 июня и с 12 по 25 июня.

Изучение общественного мнения о работе полиции планируется продолжить в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение провести на сайте информагентства серию повторных опросов, касающихся деятельности полиции, было принято в августе 2017 года.

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Дело в том, что спустя полтора месяца после публикации результатов первого онлайн-исследования, когда выяснилось, что более половины респондентов не доверяют полицейским, в редакцию независимого СМИ из УМВД России по Пензенской области поступил официальный комментарий. Из него, в частности, следовало, что опрос, в котором приняли участие 376 пользователей, якобы не может адекватно отражать мнение всего населения региона. Однако такая позиция ведомства вызвала обоснованную критику со стороны социологов, работающих как Пензе, так и за ее пределами.

Редакция ИА «PenzaNews» сочла необходимым привлечь к проведению серии новых опросов как можно большее число интернет-респондентов из разных сфер деятельности. В связи с этим руководство СМИ обратилось с просьбой к представителям власти, бизнеса, общественных организаций, политических партий, правоохранительных органов, а также педагогам, врачам, рабочим и студентам принять самое активное участие в голосовании.