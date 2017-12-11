Губернатор потребовал следить за наполнением сайтов пензенских министерств Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от должностных лиц внимательнее контролировать размещаемую на сайтах министерств и ведомств информацию, поскольку она влияет на имидж региона.

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Вопрос о наполнении интернет-ресурсов органов власти руководитель субъекта федерации поднял в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 декабря.

По словам главы региона, утром во время подводки к одному из сюжетов на «Первом канале» ведущие сказали, что учителя в Пензенской области получают 7 тыс. рублей.

Как пояснил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, неактуальная информация появилась в СМИ достаточно давно, но на сегодняшний день инцидент исчерпан.

«Была публикация в центральной газете месяца два назад. Мы отправляли запрос: они ошиблись, что по всей России растет зарплата учителей, а в Пензенской области она падает. Они извинились и опубликовали опровержение», — сказал он.

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В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что это опровержение осталось незамеченным, а недостоверная информация до сих пор «отдается эхом».

Губернатор поинтересовался у чиновников, откуда журналисты могли взять озвученную цифру. Он предположил, что на сайте министерства образования Пензенской области размещены данные семилетней давности без указания года.

«Министры не смотрят свои сайты, а если смотрят, то свою фотографию, где он выступил и о чем-то сказал. На сайтах есть разделы — заходите на эти разделы, они должны обновляться. Должны быть операторы сайтов министерств и ведомств. Информация должна быть реальная», — потребовал глава региона.