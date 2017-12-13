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Виктор Кувайцев и Игорь Пантюшов обсудили реализацию инициатив РГО в Пензе

14:20 | 13.12.2017 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Реализация инициатив Русского географического общества в Пензе стала главной темой рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева с председателем регионального отделения РГО Игорем Пантюшовым, состоявшейся в администрации города в среду, 13 декабря.

Виктор Кувайцев и Игорь Пантюшов обсудили реализацию инициатив РГО в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Игорь Пантюшов предложил установить на улице Сузюмова в Заре стенд, на котором можно будет прочесть данные о почетном полярнике. Мэр эту инициативу поддержал.

«Пензенцы должны знать имена своих выдающихся земляков, помнить об их достижениях, которые представляют интерес для подрастающего поколения и служат достойным примером для подражания», — отметил Виктор Кувайцев.

Также стороны рассмотрели вопрос об увековечивании памяти известного путешественника Лаврентия Загоскина.

Кроме того, была затронута тема присвоения названий новым скверам Пензы, создаваемым при содействии РГО.

В завершение встречи Виктор Кувайцев поблагодарил Игоря Пантюшова за конструктивное сотрудничество и активную гражданскую позицию.

«Проекты по развитию сквера «45 меридиан» и сквера Полярников стали хорошим примером взаимодействия общественности и муниципалитета. Вы не только вдохнули новую жизнь в заброшенные зеленые зоны, но и следите за их порядком, поддерживаете чистоту и достойный вид», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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