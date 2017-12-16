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В Пензе «Добрая Пенза: Снежная версия» объединила около 40 НКО

11:58 | 16.12.2017 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Около 40 некоммерческих организаций участвуют в фестивале «Добрая Пенза: Снежная версия», который проходит в пензенском доме молодежи 15 и 16 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

В Пензе «Добрая Пенза: Снежная версия» объединила около 40 НКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что организация мероприятия на новом месте потребовала больше физических усилий, поскольку в ЦНТИ, где впервые проводилась благотворительная ярмарка, уже существовала вся необходимая инфраструктура, однако в доме молодежи значительно теплее, и он расположен в центре Пензы.

Стенды некоммерческих организаций разного профиля расположились на первом и втором этажах здания. На втором помимо торговых точек размещена сцена, где практически непрерывно идут выступления творческих коллективов.

Там же расположена новогодняя фотозона, которая вызвала интерес не только посетителей, но и участников ярмарки.

С помощью продажи различных товаров, преимущественно собственного изготовления — магнитов, кружек, значков, игрушек и выпечки — представители организаций собирают средства на свои нужды.

Так, в частности, волонтер региональной общественной организации защиты животных «Вместе» Елена Албутова сообщила, что с помощью продажи открыток с фотографиями подопечных, росписи гипсовых фигурок и реализации сувениров планируется собрать деньги на ремонт здания, переданного фонду в безвозмездное пользование.

Председатель правления пензенской региональной общественной организации «Социальная молодежная служба» Алсу Уразаева отметила, что добровольцы этого объединения направят полученные средства на проект «Добрая помощь».

Участник проекта «Дети войны» Инна Прохорова пояснила, что деньги, вырученные от продажи домашней выпечки, также будут направлены на реализацию их задумок.

«Все наготовили на ярмарку своими руками — у нас и пирожки с капустой и с курагой, и кексы, и шарлотка с яблоками, и оладушки с медом», — сказала она.

Фестиваль продлится до 19.00. Помимо концертной программы и ярмарки запланирован ряд мастер-классов и лекций, с расписанием которых можно ознакомиться в группе «Доброй Пензы» в соцсети «ВКонтакте».
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