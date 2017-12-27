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Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником пензенских спасателей

08:26 | 27.12.2017 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 27 декабря.

Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником пензенских спасателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Быть спасателем — это призвание и дело чести, ведь вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию, самоотверженно противостоите стихийным бедствиям, эффективно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций. Неслучайно ваша мужественная и благородная профессия — одна из самых уважаемых, а многие сотрудники отмечены высокими наградами и почетными званиями», — сказал глава региона.

Он поблагодарил представителей профессии за добросовестное исполнение служебного долга, героизм, мужество и неизменную преданность избранному делу.

«Уверен, что и в дальнейшем прославленные пензенские спасатели будут так же успешно решать все ответственные задачи, поставленные временем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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