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В Пензенской области три семьи обратились за новой выплатой на первенца

13:09 | 23.01.2018 | Общество

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Три семьи, в которых родились первенцы, обратились в Пензенской области за назначением новой выплаты по состоянию на вторник, 23 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области три семьи обратились за новой выплатой на первенца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одно обращение поступило в орган социальной защиты населения и два — в многофункциональные центры», — уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе отметили, что ведется разъяснительная работа с семьями — в частности, созданы консультационные пункты на базе роддомов в Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке и Сердобске.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.
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