Кузнецк, Заречный и Пенза вошли в число лидеров по инфицированности населения ВИЧ Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Кузнецк остается в Пензенской области лидером по общей инфицированности населения ВИЧ за все годы наблюдений с показателем 847,7 на 100 тыс. населения при среднем значении по региону 320,4. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем добавляется, что к концу 2017 года наиболее высокие показатели также отмечались в Заречном — 458,6 на 100 тыс. населения, Кузнецком районе — 447, Малосердобинском — 348,9, Иссинском — 336,3 и в Пензе — 350,2.

По данным ведомства, в целом эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Пензенской области в прошлом году характеризовалась умеренно выраженной тенденцией к приросту заболеваемости.

Показатель заболеваемости постоянного населения составил 31,8 на 100 тыс.

Прирост заболеваемости наблюдался в 19 муниципальных образованиях.

Наиболее существенный рост произошел в Бековском, Малосердобинском, Бессоновском, Шемышейском, Спасском, Городищенском, Камешкирском, Лопатинском, Никольском районах, Кузнецке и Кузнецком районе. В Заречном заболеваемость сократилась на 49,4%, в Пензе — на 12,2%.