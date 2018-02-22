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В Пензенской области в 2017 году чаще всего ВИЧ выявляли у людей в возрасте 30–39 лет

14:20 | 22.02.2018 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Около 53% выявленных в Пензенской области в 2017 году случаев ВИЧ-инфекции пришлось на граждан в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области в 2017 году чаще всего ВИЧ выявляли у людей в возрасте 30–39 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 20% случаев выявлено у лиц 40–49 лет, 12,6% — 25–29 лет. Оставшаяся доля приходится на другие возрастные группы.

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Почти 40% заражений связано с употреблением внутривенных наркотиков, годом ранее этот показатель был выше — 45,1%.

При этом в 60,2% случаев зафиксирован половой путь передачи. Этот процент за последний год вырос.

Удельный вес заболеваемости среди женщин составил 36,5%, что несколько ниже среднемноголетней доли пораженности — 37,5%.

В 2017 году в Пензенской области умерли 140 ВИЧ-инфицированных граждан. В 2016-м их насчитывалось 112, в 2015-м — 111.
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