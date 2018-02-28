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В Пензенской области за год обнаружено 210 поддельных банкнот и две монеты

10:17 | 28.02.2018 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. 210 банкнот и две монеты обнаружено в Пензенской области в 2017 году, что на 21,8% меньше уровня предыдущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области за год обнаружено 210 поддельных банкнот и две монеты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основную долю выявленных поддельных купюр составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей — 50,9%, а также 1 тыс. рублей — 43,4%», — уточнили в учреждении.

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В отделении добавили, что также было обнаружено восемь фальшивых купюр номиналом 500 рублей и две — 100 рублей.

«Поддельные банкноты номиналом 50 и 10 рублей в 2017 году в банковском секторе в Пензенской области не выявлялись», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в учреждении сообщили, что среди поддельных встречались монеты номиналом 5 рублей.

«Кроме того, в 2017 году в банковском секторе в регионе обнаружено пять подделок номиналом 100 долларов США и одна банкнота номиналом 50 долларов», — добавили в отделении.
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