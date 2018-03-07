Жители Пензы могут подарить зоопарку мячи для питомцев Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк объявил о начале акции «Быстрым и ловким – мячи для тренировки!», которая продлится по 23 марта.

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В ее рамках посетителям предлагается передать в дар учреждению футбольные и волейбольные мячи для питомцев, в том числе медведей и волков, которые с удовольствием играют с ними, как дети.

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«Одна проблема — не каждый мяч выдержит более одного дня, поскольку слишком уж остры когти и зубы у игроков», — отмечается в сообщении на сайте учреждения.

Оставить мячи для животных предлагается в специальном контейнере, который установлен вблизи центральной кассы зоопарка Пензы.

При желании можно указать свои контактные данные, а также то, какому именно животному предназначен подарок.