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Четырехкратный чемпион мира по самбо встретится с пензенскими студентами

11:15 | 15.03.2018 | Общество

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта Виталий Минаков встретится с пензенскими студентами в предстоящую пятницу, 16 марта.

Четырехкратный чемпион мира по самбо встретится с пензенскими студентами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, его визит состоится в рамках проекта «Диалог на равных», который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи.

Встреча со студентами вузов и колледжей состоится в 12.00 в концертном зале Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в этот же день в Пензе пройдет еще ряд мероприятий с участием известных спортсменов, актеров и музыкантов.

Так, чемпион Олимпиады 2014 года в масс-старте Александр Легков откроет чемпионат Пензенской области по лыжным гонкам в 12.00 на стадионе «Снежинка».

Серебряный призер Игр 1980 года, хоккеист Владимир Голиков даст мастер-класс по хоккею на льду спорткомплекса «Рубин» в 12.00. В это же время чемпион Игр 1992 года Виталий Прохоров поделится своим мастерством на «Дизель-Арене».

Также в полдень в пензенском драматическом театре имени А.В. Луначарского состоится встреча с актерами Маратом Башаровым и Павлом Трубинером. Артисты Андрей Бурковский и Иван Мулин пообщаются с поклонниками в литературном музее Пензы в 12.00.

На это же время назначена встреча с Сергеем Кристовским в зеленом зале картинной галереи имени К.А. Савицкого.
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