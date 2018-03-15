В пензенском дворце спорта «Буртасы» потушен условный пожар Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Условный пожар, возникший в одном из номеров гостиницы дворца спорта «Буртасы» на проспекте Строителей в Пензе, потушен в ходе учений, проведенных в четверг, 15 марта.

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По легенде, возгорание произошло на третьем этаже здания, после чего была организована эвакуация сотрудников и посетителей учреждения.

На место условного происшествия прибыли более 20 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и семь единиц техники.

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Во время учений специалисты отработали навыки по спасению людей из зоны возгорания — при помощи автолестницы удалось вызволить мужчину из помещения на третьем этаже. Еще трое «пострадавших» покинули зону задымления при помощи канатно-спускового устройства.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, эти учения стали третьими с момента открытия дворца спорта «Буртасы» 10 лет назад.

По их результатам будет проведен разбор действий персонала спортобъекта и экстренных служб, что позволит скорректировать работу в будущем.