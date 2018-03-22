Пензенский «Экспресс» оштрафован за отсутствие в эфире художественных фильмов Общество

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс», являющееся учредителем пензенского телеканала «Экспресс», оштрафовано на 30 тыс. рублей за несоответствие программной направленности той, что заявлена в лицензии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Арбитражный суд Пензенской области признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Как отмечается в материалах дела, ООО «Фирма «Экспресс» осуществляет телевещание на основании лицензии от 12 августа 2015 года на территории Заречного, Каменки, Кузнецка, Никольска, Пензы и Сердобска сроком действия до 28 сентября 2025 года.

На основании лицензии компания является вещателем, имеет статус редакции, осуществляет подготовку, выпуск и распространение телеканала «ТВ-Экспресс» в объеме 168 часов в неделю, причем 37 часов приходится на собственную продукцию, а еще 131 на передачи сетевого партнера — «Первый развлекательный СТС».

В соответствии с лицензией, выделено три направления вещания собственного СМИ: информация о жизни города и области, передачи развлекательного характера и художественные фильмы.

Читайте также

Пензенский департамент информполитики за год потратил на СМИ около 84 млн. рублей

Вместе с тем сотрудники управления Роскомнадзора по Пензенской области при анализе записи эфира установили, что в период с 20 по 26 ноября 2017 года трансляция художественных фильмов не осуществлялась.

Соотношение по другим направлениям было следующим: информация о жизни города и области — 29 часов 37 минут, передачи развлекательного характера — 1 час 40 минут.

Довод нарушителя о том, что трансляция трейлеров продолжительностью не более 50 секунд, включенных в состав программы «Лига кинозрителей», относится к такому направлению вещания, как художественные фильмы, судом был отклонен как противоречащий условиям, предусмотренным лицензией.

При назначении наказания суд учел, что ранее «Экспресс» уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и получал предупреждение.

Данное обстоятельство было расценено как отягчающее, в связи с чем на этот раз организации придется заплатить штраф.