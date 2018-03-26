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Пензенский губернатор предложил пересмотреть подход к съемке роликов о регионе

14:08 | 26.03.2018 | Общество

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил пересмотреть подход к производству презентационных роликов о Пензенской области, которые можно транслировать в местах с массовым пребыванием людей.

Пензенский губернатор предложил пересмотреть подход к съемке роликов о регионе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что ранее выразил готовность выделить определенное количество денежных средств на их производство.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве 26 марта, Иван Белозерцев поинтересовался у своего пресс-секретаря Дины Черемушкиной, на каком этапе находится данная работа.

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«У нас есть три готовых фильма ГТРК [«Пенза»] о туристическом потенциале Пензенской области — большие, хорошие фильмы», — пояснила она.

В свою очередь глава региона обратил внимание на то, что в видеопроизводстве может быть задействована не только гостелерадиокомпания, но и частные местные ТРК — «Экспресс» и «Наш Дом» («11 канал»).

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, не обязательно стремиться снимать полноценные фильмы.

«Подумайте о концепции этих роликов», — сказал губернатор.

Он добавил, что мини-фильмы о Пензенской области нужно показывать в ресторанах, в придорожных кафе и других местах с большой проходимостью, где есть мониторы.

«До 10 апреля готовность всех этих роликов мне представить», — потребовал Иван Белозерцев.
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